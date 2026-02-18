Haberler

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 18 Şubat bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları!

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunda son 16 play-off turu karşılaşmaları ile birlikte turnuvanın ilerleyen aşamalarında oynanacak kritik mücadelelerin yayınlanacağı kanallar belli oldu. İşte 18 Şubat bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları!

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu heyecanı son 16 play-off turu ile devam ediyor. Turnuvada bu turdan itibaren oynanacak karşılaşmaların yayın planı açıklandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunda son 16 play-off turu karşılaşmalarının tamamı TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda, son 16 play-off turunun ardından oynanacak olan son 16, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları da aynı kanallar aracılığıyla canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

18 ŞUBAT MAÇLARININ YAYIN PROGRAMI

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabının 2. günü kapsamında oynanacak bütün mücadeleler Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. 18 Şubat Çarşamba akşamı futbolseverleri dört karşılaşma bekliyor ve bu maçların tamamı Tabii Spor ve Tabii Spor'un alt kanalları üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

Program kapsamında saat 20.45'te Karabağ ile Newcastle United karşı karşıya gelecek ve mücadele Tabii Spor'dan yayınlanacak. Saat 23.00'te başlayacak Club Brugge-Atletico Madrid karşılaşması Tabii Spor 1'den, Bodo/Glimt-Inter maçı Tabii Spor'dan ve Olympiakos-Bayer Leverkusen mücadelesi ise Tabii Spor 2'den canlı olarak izlenebilecek.

