Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2026-2027 lig aşaması kuraları ne zaman çekilecek?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu için lig aşaması kura çekimi gerçekleştirilecek. Türkiye’den Galatasaray’ın yanı sıra Lyon’u elemesi halinde Fenerbahçe de kura çekiminde yer alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Monako’daki Grimaldi Forum’da yapılacak kura çekimi Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Organizasyonda lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın rakipleri belirlenecek ve yeni sezonun eşleşmeleri kura sonucuyla netleşecek.

Kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler organizasyonu UEFA’nın resmi internet sitesi uefa.com ve UEFA TV üzerinden de naklen takip edebilecek. Türkiye’den Galatasaray kura çekiminde yer alırken, Fenerbahçe’nin de Lyon’u elemesi halinde lig aşaması kura çekiminde bulunacağı belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması 8 hafta üzerinden oynanacak. İlk hafta karşılaşmaları 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. İkinci hafta maçları 29-30 Eylül 2026’da, üçüncü hafta karşılaşmaları ise 20-21 Ekim 2026’da oynanacak. Dördüncü hafta 3-4 Kasım 2026, beşinci hafta da 24-25 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Lig aşamasında altıncı hafta maçları 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak. Takımlar daha sonra yedinci hafta için 20-21 Ocak 2027 tarihlerinde sahaya çıkacak. Lig aşamasının sekizinci ve son hafta karşılaşmaları ise 28 Ocak 2027 tarihinde yapılacak. Kura çekiminin ardından 36 takımın eşleşmeleri ve maç takvimi netlik kazanacak.

1. Hafta: 15 – 17 Eylül 2026

2. Hafta: 29 – 30 Eylül 2026

3. Hafta: 20 – 21 Ekim 2026

4. Hafta: 3 – 4 Kasım 2026

5. Hafta: 24 – 25 Kasım 2026

6. Hafta: 8 – 9 Aralık 2026

7. Hafta: 20 – 21 Ocak 2027

8. Hafta: 28 Ocak 2027