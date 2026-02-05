SACHA BOEY SAKATLIK GEÇMİŞİ: Sacha Boey'in sakatlık geçmişi nedir?

Sacha Boey, Bayern forması giyen genç ve yetenekli bir defans oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Özellikle Galatasaray'a transfer söylentileri gündeme geldiğinde, futbolseverler onun sakatlık geçmişini merak etmeye başladı. Peki, Sacha Boey sakatlık geçmişi nedir? Detaylar...

SACHA BOEY KİMDİR?

Sacha Boey, 13 Eylül 2000 doğumlu ve 25 yaşında bir defans oyuncusudur. Kariyerine yükselen bir grafikle devam eden Boey, teknik kapasitesi ve hızıyla tanınıyor. Şu anda Bayern'de forma giyen oyuncunun piyasa değeri €14.5m olarak belirtiliyor. Mevcut kontratı ise 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Boey'in Galatasaray'a transferi ihtimali gündeme geldiğinde, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri onun sakatlık geçmişi oldu. Bu nedenle, geçmişte yaşadığı tüm sakatlıklar kronolojik olarak ele alınacaktır.

SACHA BOEY SAKATLIK GEÇMİŞİ NEDİR?

Sacha Boey'in sakatlık geçmişi, hem kas hem de eklem sorunlarını içeriyor. İşte detaylar:

HASTALIK DÖNEMLERİ

04.12.2025 – 27.01.2026: Hastalık nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

24.02.2025 – 04.03.2025: Yine hastalık sebebiyle forma giyemedi.

BİLEK SAKATLIKLARI

17.12.2024 – 24.01.2025: Bilek sakatlığı ile maçlardan uzak kaldı.

14.06.2023 – 09.07.2023: Bir başka bilek sakatlığı dönemini geçirdi.

DİZ SAKATLIKLARI

16.09.2024 – 21.11.2024: Diz sakatlığı nedeniyle önemli bir süre oynayamadı.

03.05.2021 – 09.07.2021: Diz sakatlığı kariyerinde başka bir kritik dönem oldu.

KAS SAKATLIKLARI

20.03.2024 – 10.05.2024

16.02.2024 – 05.03.2024

25.12.2023 – 07.01.2024

01.10.2021 – 07.01.2022

08.09.2021 – 29.09.2021

19.04.2021 – 01.05.2021

Boey'in kas sakatlıkları, çoğunlukla üst üste gelen maç dönemlerinde yaşandı ve performansını zaman zaman etkiledi.