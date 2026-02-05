Haberler

SACHA BOEY SAKATLIK GEÇMİŞİ: Sacha Boey'in sakatlık geçmişi nedir?

SACHA BOEY SAKATLIK GEÇMİŞİ: Sacha Boey'in sakatlık geçmişi nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sacha Boey, Bayern'de forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu. Galatasaray'a transfer söylentileri ile gündeme gelen Boey'in sakatlık geçmişi merak ediliyor. Peki, Sacha Boey sakatlık geçmişi nedir? İşte detaylar.

Sacha Boey, Bayern forması giyen genç ve yetenekli bir defans oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Özellikle Galatasaray'a transfer söylentileri gündeme geldiğinde, futbolseverler onun sakatlık geçmişini merak etmeye başladı. Peki, Sacha Boey sakatlık geçmişi nedir? Detaylar...

SACHA BOEY KİMDİR?

Sacha Boey, 13 Eylül 2000 doğumlu ve 25 yaşında bir defans oyuncusudur. Kariyerine yükselen bir grafikle devam eden Boey, teknik kapasitesi ve hızıyla tanınıyor. Şu anda Bayern'de forma giyen oyuncunun piyasa değeri €14.5m olarak belirtiliyor. Mevcut kontratı ise 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Boey'in Galatasaray'a transferi ihtimali gündeme geldiğinde, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri onun sakatlık geçmişi oldu. Bu nedenle, geçmişte yaşadığı tüm sakatlıklar kronolojik olarak ele alınacaktır.

SACHA BOEY SAKATLIK GEÇMİŞİ: Sacha Boey'in sakatlık geçmişi nedir?

SACHA BOEY SAKATLIK GEÇMİŞİ NEDİR?

Sacha Boey'in sakatlık geçmişi, hem kas hem de eklem sorunlarını içeriyor. İşte detaylar:

HASTALIK DÖNEMLERİ

04.12.2025 – 27.01.2026: Hastalık nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

24.02.2025 – 04.03.2025: Yine hastalık sebebiyle forma giyemedi.

BİLEK SAKATLIKLARI

17.12.2024 – 24.01.2025: Bilek sakatlığı ile maçlardan uzak kaldı.

14.06.2023 – 09.07.2023: Bir başka bilek sakatlığı dönemini geçirdi.

DİZ SAKATLIKLARI

16.09.2024 – 21.11.2024: Diz sakatlığı nedeniyle önemli bir süre oynayamadı.

03.05.2021 – 09.07.2021: Diz sakatlığı kariyerinde başka bir kritik dönem oldu.

KAS SAKATLIKLARI

20.03.2024 – 10.05.2024

16.02.2024 – 05.03.2024

25.12.2023 – 07.01.2024

01.10.2021 – 07.01.2022

08.09.2021 – 29.09.2021

19.04.2021 – 01.05.2021

Boey'in kas sakatlıkları, çoğunlukla üst üste gelen maç dönemlerinde yaşandı ve performansını zaman zaman etkiledi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti