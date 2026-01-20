Haberler

Real Madrid - Monaco maç kadrosu! Arda Güler oynuyor mu?

Güncelleme:
Real Madrid - Monaco maç kadrosu! UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Real Madrid ile Monaco, Madrid'de karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'te başlayacak mücadele tabii spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Real Madrid Monaco maç kadrosu ve detaylar...

İki ekip, Avrupa kupalarında daha önce yalnızca 2003/04 sezonunda karşılaşmış ve o eşleşmede turu geçen taraf Monaco olmuştu. Real Madrid'in Fransız ekiplerine karşı iç sahadaki uzun süredir devam eden yenilmezlik serisi ile Monaco'nun son dönemdeki Şampiyonlar Ligi performansı, karşılaşmayı öne çıkaran başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

REAL MADRİD - MONACO MAÇ KADROSU

Real Madrid - Monaco maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Real Madrid - Monaco maç kadroları ise şöyle:

Real Madrid'in Monaco karşısındaki muhtemel ilk 11'inde Thibaut Courtois kalede yer alıyor. Savunma hattında Raul, Alvaro Fernandez ve Dean Huijsen bulunurken orta alanda Jude Bellingham, Arda Güler, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni görev alıyor. Hücum hattında ise Junior Vinicius, Kylian Mbappe ve Gonzalo'nun sahada olması bekleniyor.

Monaco cephesinde kalede Philipp Köhn görev yapıyor. Savunmada Jordan Teze, Caio Henrique, Kassoum Ouattara, Wout Faes ve Eric Dier forma giyerken orta sahada Denis Zakaria ve Aleksandr Golovin bulunuyor. Hücum hattında Maghnes Akliouche, Mika Biereth ve Folarin Balogun'un yer aldığı bir kadronun sahada olması bekleniyor.

REAL MADRİD - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Monaco arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta karşılaşması bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, Madrid'de oynanacak ve futbolseverler karşılaşmayı tabii spor 1 ekranlarından naklen takip edebilecek.

