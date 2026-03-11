Real Madrid Manchester City kaç kaç? MAÇ SONUCU! Real Madrid Manchester City golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ?
Real Madrid Manchester City maçı 3-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle devam ediyor.
REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE
Real Madrid Manchester City maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid Manchester City maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.
REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Real Madrid Manchester City maçı Madrid'de, Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.