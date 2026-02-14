Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Real Sociedad maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Real Sociedad maçı hangi kanalda? Real Madrid Real Sociedad La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Real Sociedad maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Real Sociedad maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Real Sociedad maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Real Sociedad maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Real Madrid Real Sociedad maçını S Sport ve S Sport Plus kullanıcıları şifresiz ve canlı izleyebilecek.

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Real Sociedad maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.