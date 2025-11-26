Real Madrid maçı hangi kanalda? Olympiakos Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Olympiakos Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Olympiakos Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Olympiakos Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte PSG Tottenham maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos Real Madrid maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Olympiakos Real Madrid maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak telefon, tablet, bilgisayar veya televizyonda internet bağlantısı ile izleyebilecek.

REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Olympiakos Real Madrid maçı 23.00'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.