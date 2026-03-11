Haberler

PSG Chelsea kaç kaç? MAÇ SONUCU! PSG Chelsea golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Güncelleme:
PSG Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç? PSG Chelsea kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. PSG Chelsea canlı maç anlatımı ve PSG Chelsea kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

PSG CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ?

PSG Chelsea maçı 2-1'lik PSG üstünlüğüyle devam ediyor.

PSG CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

PSG Chelsea maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG Chelsea maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

PSG CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG Chelsea maçı Paris'da, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
500

