Portekiz Özbekistan maç özeti ve golleri! (ÖZET) Portekiz Özbekistan kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN MAÇ ÖZETİ

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PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN ÖZET

Portekiz Özbekistan maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Portekiz Özbekistan maçı 2-0'lık Portekiz üstünlüğüyle devam ediyor.

PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Portekiz Özbekistan maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.