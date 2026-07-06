Portekiz İspanya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Portekiz İspanya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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PORTEKİZ İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Portekiz İspanya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

Portekiz İspanya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz İspanya maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başladı.

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Portekiz İspanya maçı Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak.