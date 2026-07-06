Portekiz İspanya maç özeti ve golleri! (ÖZET) Portekiz İspanya kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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PORTEKİZ İSPANYA MAÇ ÖZETİ

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PORTEKİZ İSPANYA ÖZET

Portekiz İspanya maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Portekiz İspanya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Portekiz İspanya maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.