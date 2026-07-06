Portekiz İspanya CANLI İZLE! Portekiz İspanya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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PORTEKİZ İSPANYA CANLI İZLE

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PORTEKİZ İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

Portekiz İspanya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz İspanya maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

PORTEKİZ İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Portekiz İspanya maçı Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak.