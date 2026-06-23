Portekiz 11'i! Dünya Kupası Portekiz Özbekistan maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu

Portekiz Özbekistan maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Portekiz Özbekistan ilk 11'ler açıklanıyor. Portekiz Özbekistan muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

PORTEKİZ ÖZBEKİSTAN MAÇ KADROSU İLK 11

Portekiz Özbekistan maç kadrosu açıklandı:

Portekiz 11: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Felix, Ronaldo.

Özbekistan 11: Nematov, Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov, Karimov, Xamrobekov, Shukurov, Nasrullaev, Fayzullaev, Ganiev, Shomurodov.

Portekiz Özbekistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Portekiz Özbekistan maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.