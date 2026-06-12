PAN hangi ülke, PAN hangi takım, PAN ne demek, 2026 Dünya Kupası PAN açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEPAN hangi ülke ve PAN hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası PAN açılımı ve PAN ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan PAN ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI PAN HANGİ ÜLKE?

Dünya Kupası'nda PAN kısaltması, Panama milli takımını temsil eder. FIFA'nın resmi ülke kodudur.

Ülke: Panama

Takım: Panama Milli Futbol Takımı

2026 Durumu: Panama, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştır ve L Grubu'nda yer almaktadır.

PANAMA DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

2018 Rusya: Tarihi İlk Adım

Panama, tarihinin ilk Dünya Kupası katılımını 2018 yılında Rusya'da gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri gibi devleri geride bırakarak turnuvaya vize alan "Los Canaleros", grupta puan alamasa da büyük bir sempati kazandı. Turnuvadaki ilk gollerini İngiltere karşısında Felipe Baloy ile kaydettiler; bu gol, yenilgiye rağmen Panama taraftarları tarafından şampiyonluk gelmişçesine kutlandı.

2022 Katar: Kısa Bir Ara

2018'deki başarısının ardından Panama, 2022 Dünya Kupası elemelerinde son ana kadar iddialı olsa da Katar vizesini alamadı ve turnuvayı televizyondan izlemek zorunda kaldı.

2026 Kuzey Amerika: Geri Dönüş ve L Grubu

Panama, CONCACAF elemelerinde gösterdiği müthiş performansla (özellikle 2025 sonundaki kritik galibiyetlerle) 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazandı. Şu anki statüsüyle Orta Amerika'nın en güçlü takımı olarak kabul ediliyorlar. 2026 turnuvasında İngiltere, Hırvatistan ve Gana ile birlikte L Grubu'nda yer alıyorlar.

Genel Karakteristik

Panama futbolu fiziksel güce dayalı, savunma disiplini yüksek ve hızlı hücumları seven bir yapıya sahip. 2026'daki temel hedefleri, 2018'deki tecrübesizliği kırarak Dünya Kupası tarihlerindeki ilk galibiyetlerini almak ve gruptan çıkarak bir üst tura yükselmek.