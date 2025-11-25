Haberler

PAHOL HİSSE YORUM: PAHOL hisse fiyatı ne kadar? Pasifik Holding hisse fiyat grafiği!

Güncelleme:
Pasifik Holding (PAHOL), Kasım 2025'te gerçekleştirdiği halka arzla yatırımcıların yoğun ilgisini çekti. "PAHOL" kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan şirket, 6 milyar TL'lik halka arz büyüklüğü ve %20'lik halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Peki, PAHOL halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verdi? Pasifik Holding hisse fiyat grafiği! PAHOL hisse yorumu (analitik veriler) haberimizde!

Pasifik Holding, borsada "PAHOL" kodu ile işlem görmeye başladı. 12-13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Peki, PAHOL halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verdi? Pasifik Holding hisse fiyat grafiği! PAHOL hisse yorumu haberimizde!

PAHOL KAÇ LOT VERDİ?

Pasifik Holding'in halka arzında toplam 4 milyar adet lot dağıtıldı. Bu halka arzın büyüklüğü 6 milyar TL olarak gerçekleşti ve halka açıklık oranı %20 olarak belirlendi. Halka arz kapsamında dağıtılan lotların detayları ise şu şekilde:

Sermaye artışı: 2 milyar lot

Ortak satışı: 2 milyar lot

Halka arzda katılımcı sayısı 649.369 olarak açıklandı. Bireysel yatırımcılara en fazla 2.464 adet lot dağıtımı yapılırken, bunun karşılığı 3.696 TL oldu.

Pasifik Holding'in sermayesi üç kurucu arasında eşit olarak dağılıyor:

Fatih Erdoğan: %33,34

Abdulkerim Fırat: %33,33

Mehmet Erdoğan: %33,33

Bu dağılım, şirketin hem kurumsal hem bireysel yatırımcılara dengeli bir halka arz sunmasını sağladı.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ VE HALKA AÇIKLIK ORANI

Pasifik Holding'in halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında toplam sermayenin %20'si halka açıldı. Bu oran, şirketin kontrolünü kurucular arasında korurken, yatırımcılara da ciddi bir yatırım fırsatı sunuyor.

Halka arz büyüklüğü ve halka açıklık oranı, yatırımcıların şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmesi açısından kritik göstergeler arasında yer alıyor.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Pasifik Holding'in halka arz fiyatı 1,50 TL olarak açıklandı. Halka arz fiyatının belirlenmesinde piyasa koşulları, şirketin değerlemesi ve yatırımcı talebi dikkate alındı.

Halka arz fiyatı: 1,50 TL

Toplam dağıtılan lot: 4 milyar adet

Bu fiyat, bireysel yatırımcılar için erişilebilir bir seviyede olurken, kurumsal yatırımcılar için de uzun vadeli büyüme potansiyeli sunuyor.

PASİFİK HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Pasifik Holding, gayrimenkul, lojistik, teknoloji, enerji ve maden gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteriyor. Holdingin kökeni, 1986 yılında Orçay'ın kuruluşuna dayanıyor.

Pasifik Holding'in borsaya açık şirketleri ve faaliyet alanları şunlardır:

Orçay (ORCAY): Holdingin temelini oluşturan şirket.

Pasifik GYO (PSGYO): Next Level markalı gayrimenkul projeleri geliştirmektedir.

Pasifik Eurasia (PASEU): Türkiye'nin tek uluslararası demiryolu lojistiği şirketi.

Pasifik Teknoloji (PATEK): Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopterini üretmektedir.

Toplamda 55 şirketten oluşan Pasifik Holding, beş ana sektörde faaliyet göstererek hem Türkiye hem de uluslararası piyasalarda güçlü bir portföy oluşturuyor.

NOT : Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir!

Dilara Yıldız
