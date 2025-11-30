Haberler

Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor?

Güncelleme:
2025 yılı itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi için hazırladığı kritik listede yer alan Ozan Bingöl, ekonomi alanındaki uzmanlığıyla siyasette öne çıkan isimlerden biri oldu. Peki, Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor?

Ozan Bingöl, akademik başarıları ve uluslararası deneyimleriyle dikkat çeken bir ekonomist ve akademisyendir. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında yürüttüğü çalışmalarıyla ekonomi ve eğitim dünyasında adından söz ettiren Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

OZAN BİNGÖL KİMDİR?

Ozan Bingöl, 1981 yılında Sivas'ın Kangal ilçesinde dünyaya gelmiştir. Akademik kariyerine genç yaşta başlayan Bingöl, 1998 yılında Gazi Üniversitesi'ne kabul edilerek ekonomi eğitimine adım atmıştır. 2002 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra, eğitim hayatını yurt dışında sürdürerek master ve doktora aşamasında özellikle Costa Rica, Malta ve Fransa gibi ülkelerde önemli akademik çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Akademik çalışmaları, ekonomi teorileri ve uygulamaları üzerine odaklanan Bingöl, aynı zamanda çeşitli uluslararası projelerde danışman olarak görev almıştır. Bu yönüyle, hem akademik dünyada hem de profesyonel iş yaşamında etkin bir isim olarak öne çıkmaktadır.

OZAN BİNGÖL KAÇ YAŞINDA?

Ozan Bingöl, 1981 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Kariyerinde genç yaşlardan itibaren önemli adımlar atan Bingöl, 44 yaşına gelmiş olmasına rağmen akademik ve profesyonel alanda oldukça etkili çalışmalar yapmayı sürdürmektedir.

Yaşı ve deneyimi, onu hem akademik çevrelerde hem de ekonomi dünyasında saygın bir figür haline getirmiştir. Özellikle genç ekonomistlere ve öğrencilerine mentorluk yapmasıyla tanınmaktadır.

Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor?

OZAN BİNGÖL NERELİ?

Ozan Bingöl, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Sivas'ın Kangal ilçesi doğumludur. Kangal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen küçük bir ilçedir ve Bingöl'ün yetişmesinde aile ve çevre etkisi büyük olmuştur.

Doğduğu yer, onun karakterine ve akademik disiplinine önemli katkılarda bulunmuş, Bingöl'ün azimli ve araştırmacı kişiliğinin temelini oluşturmuştur. Günümüzde, Kangal kökenli bir akademisyen olarak, hem memleketine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir.

OZAN BİNGÖL NE İŞ YAPIYOR?

Ozan Bingöl, ekonomist ve akademisyen olarak kariyerini sürdürmektedir. Eğitim hayatının ardından yurtdışında birçok akademik ve profesyonel deneyim kazanmıştır. Özellikle uluslararası ekonomi projelerinde danışmanlık yapması ve akademik yayınlar üretmesi, Bingöl'ü alanında yetkin bir uzman olarak ön plana çıkarmaktadır.

