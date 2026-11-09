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Ömer Murat Gülkan kimdir, Ömer Murat Gülkan neden gözaltına alındı?

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Ömer Murat Gülkan kimdir, Ömer Murat Gülkan neden gözaltına alındı?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarına yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında finans dünyasının tanınan isimlerinden OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı. Vatandaşlar, Ömer Murat Gülkan'ın kim olduğunu ve neden gözaltına alındığını araştırıyor.

OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, 9 Kasım 2026'da fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gülkan, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İşte Ömer Murat Gülkan'a ilişkin bilinenler.

ÖMER MURAT GÜLKAN KİMDİR?

Ömer Murat Gülkan, finans ve sermaye piyasaları sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren bir yatırım uzmanı. Gülkan, OMG Capital Advisors'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Finans dünyasında Murat Gülkan olarak da bilinen Gülkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ABD'deki Tulane Üniversitesi'nde MBA alanında tamamladı.

ÖMER MURAT GÜLKAN'IN KARİYERİ

Ömer Murat Gülkan, 1996 yılında İstanbul'da kurulan Bender Menkul Değerler'in kurucu ortakları arasında yer aldı. Şirketin araştırma bölümünü kuran Gülkan, uzun yıllar ülke stratejisti olarak görev yaptı ve türev ürünler alanındaki çalışmaları yönetti. Bender Menkul Değerler'in 2005 yılında Deutsche Bank tarafından satın alınmasının ardından Londra'da Deutsche Bank'ın Gelişmekte Olan Avrupa Piyasaları bölümünde eş başkan olarak görev yaptı. 2009-2012 yılları arasında Arma Capital'de yönetici ortak olarak çalışan Gülkan, ardından ÜNLÜ & Co bünyesinde üst düzey görevler üstlendi. Gülkan, son olarak OMG Capital Advisors'ın yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

ÖMER MURAT GÜLKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ömer Murat Gülkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gülkan'a yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı. Gözaltı kararı, kişinin suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Gülkan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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