Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adı, medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla ilişkilendirilerek sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı paylaşımlarda, Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddia edildi. Peki, Okan Buruk ifadeye çağrılacak mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi! Detaylar...

OKAN BURUK İFADEYE ÇAĞRILACAK MI?

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bu iddiaları net bir şekilde yalanladı. Savcılık yetkilileri, teknik direktörün soruşturma kapsamında herhangi bir ifade işlemi için çağrılmadığını vurguladı.

Gazeteci Sevilay Yılman, Show TV'de katıldığı canlı yayında iddiaları dile getirerek, "Ela bela olmuş başka kulüplere de. Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeye çağrılacak. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama, kamuoyunda kısa süreli bir endişe yaratsa da resmi makamların doğrulamasıyla Buruk'un soruşturmaya dahil olmadığı kesinleşti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmayla ilgili ilk açıklamayı resmi kaynaklardan yaptı. Soruşturmanın kapsamı ve operasyon detaylarına dair bilgiler şöyle:

18 Aralık Perşembe sabahı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ünlü isimlerin evlerine operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız yer aldı. Bu kişiler Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip testleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel, test ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şarkıcı Yusuf Güney de bugün sağlık kontrolünden geçirilip kan ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılacak.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YAKALAMA KARARI OLAN İSİMLER

Soruşturma çerçevesinde yurt dışında olduğu belirlenen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu üç isim, soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde adli mercilere sevk edilecek.

SAADETTİN SARAN İFADE VERDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından hakkında başlatılan işlemler kapsamında adliye ve Adli Tıp Kurumu'na giderek ifade verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALTI KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında farklı suçlardan gözaltına alınan isimlerden bazıları cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimler ve suçları şöyle:

Eser Küçükerol: "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti"

İsmail Ahmet Akçay: Kasım Garipoğlu'nun şoförü olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti"

Saadet Ezgi Eyüpoğlu: "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak"

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Mehmet Güçlü: "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme"

Model ve sosyal medya fenomeni Gizem Türedi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sonrası serbest bırakılan isimler arasında yer aldı.

ELA RÜMEYSA CEBECİ VE MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANAN İLK İSİMLER

Soruşturmanın ilk dalgasında tutuklanan isimler arasında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve spiker Ela Rümeysa Cebeci bulunuyor. Bu kişiler, soruşturmanın başlangıcında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.