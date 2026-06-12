Haberler

NZL hangi ülke, NZL hangi takım, NZL ne demek, 2026 Dünya Kupası NZL açılımı ne?

NZL hangi ülke, NZL hangi takım, NZL ne demek, 2026 Dünya Kupası NZL açılımı ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NZL hangi ülke ve NZL hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası NZL açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MENZL hangi ülke ve NZL hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası NZL açılımı ve NZL ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan NZL ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI NZL HANGİ ÜLKE?

NZL kısaltması, Okyanusya kıtasının en güçlü temsilcisi olan Yeni Zelanda'yı ifade eder.

İşte NZL koduyla ilgili merak ettiğin tüm bilgiler:

NZL Hangi Ülke ve Takım?

NZL, Yeni Zelanda (New Zealand) ülkesini ve Yeni Zelanda Millî Futbol Takımı'nı temsil eder. Takımın dünya çapında bilinen lakabı ise "All Whites" (Tamamen Beyazlar) şeklindedir.

NZL Ne Demek ve Açılımı Ne?

Bu kısaltma, ülkenin İngilizce ismi olan New Zealand kelimesinin sessiz harflerinden (N-Z-L) türetilmiştir. FIFA, IOC ve diğer tüm uluslararası spor platformlarında Yeni Zelanda için bu standart kod kullanılır.

2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası'nda oldukça çekişmeli bir grup olan G Grubu'nda yer alıyor. İşte rakipleri ve maç takvimi:

Rakipleri: Belçika, Mısır ve İran.

Açılış Maçı: İran - Yeni Zelanda (16 Haziran 2026, Los Angeles)

İkinci Maç: Yeni Zelanda - Mısır (22 Haziran 2026, Vancouver)

Grup Finali: Yeni Zelanda - Belçika (27 Haziran 2026, Vancouver)

  Yeni Zelanda, 2010 Dünya Kupası'nda grubundaki tüm maçlarda berabere kalarak (İtalya dahil) turnuvayı yenilgisiz kapatan tek takım olmuş ancak gruptan çıkamamıştı. 2026'da Chris Wood önderliğinde bu şanssızlıklarını kırmak istiyorlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Neler kaçıyor öyle! Yıllarca unutulmayacak bir maç

Neler kaçıyor öyle! Yıllarca unutulmayacak bir maç
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

5 bine yakın hakim ve savcıya yeni görev
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları şoke edecek tahmin
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda yeni gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu

Adliyedeki soygun skandalında iki isim sınırda teslim oldu
Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Büyük müjdeyi verdi!
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmalarını yürüten Savcı Ebubekir Efe Silivri Başsavcı Vekilliğine atandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarının savcısına yeni görev
İlklerin kararnamesi! HSK'nın savcı ve hakim atamalarında dikkat çeken detaylar

İlklerin kararnamesi! Atamalarda dikkat çeken detaylar
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti

İhracı istenen isim, CHP'den istifa etti