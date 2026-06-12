NZL hangi ülke, NZL hangi takım, NZL ne demek, 2026 Dünya Kupası NZL açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MENZL hangi ülke ve NZL hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası NZL açılımı ve NZL ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan NZL ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI NZL HANGİ ÜLKE?

NZL kısaltması, Okyanusya kıtasının en güçlü temsilcisi olan Yeni Zelanda'yı ifade eder.

İşte NZL koduyla ilgili merak ettiğin tüm bilgiler:

NZL Hangi Ülke ve Takım?

NZL, Yeni Zelanda (New Zealand) ülkesini ve Yeni Zelanda Millî Futbol Takımı'nı temsil eder. Takımın dünya çapında bilinen lakabı ise "All Whites" (Tamamen Beyazlar) şeklindedir.

NZL Ne Demek ve Açılımı Ne?

Bu kısaltma, ülkenin İngilizce ismi olan New Zealand kelimesinin sessiz harflerinden (N-Z-L) türetilmiştir. FIFA, IOC ve diğer tüm uluslararası spor platformlarında Yeni Zelanda için bu standart kod kullanılır.

2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası'nda oldukça çekişmeli bir grup olan G Grubu'nda yer alıyor. İşte rakipleri ve maç takvimi:

Rakipleri: Belçika, Mısır ve İran.

Açılış Maçı: İran - Yeni Zelanda (16 Haziran 2026, Los Angeles)

İkinci Maç: Yeni Zelanda - Mısır (22 Haziran 2026, Vancouver)

Grup Finali: Yeni Zelanda - Belçika (27 Haziran 2026, Vancouver)

Yeni Zelanda, 2010 Dünya Kupası'nda grubundaki tüm maçlarda berabere kalarak (İtalya dahil) turnuvayı yenilgisiz kapatan tek takım olmuş ancak gruptan çıkamamıştı. 2026'da Chris Wood önderliğinde bu şanssızlıklarını kırmak istiyorlar.