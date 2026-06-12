NLD hangi ülke, NLD hangi takım, NLD ne demek, 2026 Dünya Kupası NLD açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MENLD hangi ülke ve NLD hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası NLD açılımı ve NLD ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan NLD ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI NLD HANGİ ÜLKE?

Dünya Kupası skor tabelalarında ve fikstüründe karşına çıkan NLD kısaltması, Avrupa futbolunun en önemli ülkelerinden biri olan Hollanda'yı temsil eder.

İşte NLD kodu ve 2026 Dünya Kupası detayları:

NLD Hangi Ülke ve Takım?

NLD, Hollanda (Netherlands) ülkesini ve Hollanda Millî Futbol Takımı'nı tanımlar. Takımın dünyaca ünlü lakabı, formalarının renginden dolayı "Oranje" (Portakallar) şeklindedir.

NLD Ne Demek ve Açılımı Ne?

Bu kısaltma, ülkenin uluslararası alandaki ismi olan Netherlands kelimesinden türetilmiştir. FIFA turnuvalarında bazen eski kodu olan NED (Nederland) kısaltmasını da görebilirsin; ancak dijital skorboardlarda ve ISO standartlarında NLD yaygın olarak kullanılır.

2026 Dünya Kupası'nda Hollanda

Hollanda, 2026 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun en büyük favorisi olarak sahaya çıkıyor. Gruptaki rakipleri arasında Japonya (JPN), İsveç (SWE) ve Tunus (TUN) bulunuyor.

Maç Programı:

Hollanda - Japonya: 14 Haziran 2026 (Arlington, AT&T Stadyumu)

Hollanda - İsveç: 20 Haziran 2026 (Houston, NRG Stadyumu)

Tunus - Hollanda: 26 Haziran 2026 (Kansas City, Arrowhead Stadyumu)