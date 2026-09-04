Net Global halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu, Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. Onayın ardından şirketin pay fiyatından dağıtım yöntemine kadar birçok ayrıntı kamuoyuyla paylaşıldı.

NET GLOBAL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu, Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.'nin halka arzına 3 Eylül 2026 tarihli 2026/56 sayılı bülteniyle onay verdi. Onaylanan yapıya göre şirketin payları 25,52 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla oluşturulacak 62,5 milyon adet yeni paya, şirketin mevcut ortakları Sami Aydın, Haydar Aydın ve Ünal Aydın'a ait toplam 25 milyon adet pay da eklenecek. Bu şekilde yatırımcıların talebine sunulacak toplam pay miktarı 87,5 milyon lota ulaşırken, halka arzın parasal büyüklüğü yaklaşık 2,23 milyar TL seviyesinde hesaplanıyor. Şirketin halka arz öncesindeki 250 milyon TL'lik sermayesinin de 62,5 milyon TL artırılarak 312,5 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor.

SPK onayının çıkmasının ardından halka arz için önümüzdeki hafta talep toplanacağı tahmin edilse de, talep toplamanın hangi gün başlayıp hangi gün sona ereceğine dair kesin bir tarih henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Talep toplama tarihlerinin, halka arza katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumlar ile yatırımcı gruplarına yapılacak pay tahsisatlarının kesinleşmesiyle birlikte onaylı izahname ve nihai duyuru belgeleri üzerinden açıklanması bekleniyor. Süreç sabit fiyatla ve borsa dışında talep toplama yöntemiyle ilerleyecek; bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcılara ise oransal dağıtım uygulanması planlanıyor. Mevcut planlamada ek satış seçeneğine yer verilmezken, halka arzın organizasyonu Tacirler Yatırım liderliğinde kurulacak konsorsiyum tarafından üstlenilecek.

NET GLOBAL HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arza katılmayı planlayan yatırımcıların gündeminde yer alan başlıklardan biri de Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın Katılım Endeksi kriterlerine uygunluğu. Şirketin bu başlıktaki konumu, henüz yayınlanmayan onaylı izahnamede yer alacak borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri bilgi formu üzerinden netleşecek.

Katılım Endeksi uyumuna ilişkin resmi bilginin, şirketin sermaye yapısı ve halka arz sürecine dair diğer detaylarla birlikte onaylı izahnamenin yayınlanmasıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.