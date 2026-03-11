Haberler

Miroslava Montemayor kimdir? Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayan muhabir Miroslava Montemayor kaç yaşında, nereli?

Şampiyonlar Ligi'ni yorumlayan ünlü muhabir Miroslava Montemayor kimdir? Kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi başarılara imza attı? Merak edilen detaylar okuyucuları araştırmaya yönlendiriyor. Peki, Miroslava Montemayor kimdir? Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayan muhabir Miroslava Montemayor kaç yaşında, nereli?

Miroslava Montemayor, Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayan spor muhabiri olarak dikkat çekiyor. Peki bu isim kim, kaç yaşında ve nereli? Spor dünyasında gündem olan Montemayor'un geçmişi ve kariyerine dair merak edilen sorular şimdiden araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MİROSLAVA MONTEMAYOR KİMDİR?

Lucero Miroslava Montemayor Garcia, Meksikalı bir güzellik yarışması birincisi, spor yorumcusu ve iş kadınıdır. 2013 yılında Nuestra Belleza Internacional México unvanını kazanmış ve Miss International 2013'te Meksika'yı temsil etmiştir. Yayıncılık kariyerinde TV Azteca ve ESPN'de spor programlarının sunuculuğunu yapmıştır.

MİROSLAVA MONTEMAYOR KAÇ YAŞINDA?

Miroslava Montemayor, 5 Ocak 1990 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

MİROSLAVA MONTEMAYOR NERELİ?

Miroslava Montemayor, Meksika'nın Monterrey şehrinde, Nuevo León eyaletinde doğmuştur.

MİROSLAVA MONTEMAYOR'UN KARİYERİ

Montemayor, üniversitede Señorita UANL 2011 unvanını kazandı ve Nuestra Belleza México yarışmalarında ikinci olarak dikkat çekti. 2013 yılında Nuestra Belleza Internacional México unvanını elde ederek Miss International'da Meksika'yı temsil etti.

Yayıncılık alanında 2014 yılında TV Azteca Noreste'de spor sunuculuğuna başladı ve NFL, Super Bowl gibi önemli etkinlikleri takip etti. 2015'te ESPN'e geçerek NFL Live ve Los Capitanes programlarını sundu. 2017'de SportsCenter İspanyolca versiyonunda sunuculuk yaptı ve Otra Ronda programını yürüttü. Ayrıca Meksika Açık Tenis Turnuvası, Super Bowl LI ve 2018 FIFA Dünya Kupası gibi uluslararası spor etkinliklerini de takip etti.

