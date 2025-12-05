Metehan Baltacı hangi maçlara bahis oynadığı açıklandı mı?

Devam eden operasyon çerçevesinde, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ile daha önce bahis dosyası nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın da gözaltına alındığı belirtildi. İşlemler sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan isimler ve yöneltilen suçlamalar hakkında kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Ancak, Metehan Baltacı'nın hangi karşılaşmalar üzerinden bahis oynadığına dair net bir bilgi şu aşamada paylaşılmış değil.

MERT HAKAN VE METEHAN GÖZALTINDA

Futboldaki bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. İlk dalganın ardından savcılığın talimatıyla bu kez çok daha kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Operasyon kapsamında, kulüp yöneticileri, aktif futbolcular ve spor dünyasından tanınan bazı isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 46 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde, Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile geçmişte benzer bir dosyadan hak mahrumiyeti cezası bulunan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın da gözaltına alındığı ifade edildi. Ayrıca Mert Hakan Yandaş'ın evinde arama yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

METEHAN'IN KENDİ MAÇIYLA İLGİLİ ŞÜPHELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı futbolcuların kendi takımlarının karşılaşmalarına bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda, Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı'nın da aralarında bulunduğu 27 futbolcunun gözaltına alındığı duyuruldu.

MERT HAKAN'IN BAŞKASININ HESABIYLA BAHİS OYNADIĞI İDDİASI

Savcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın yasal bahis sitelerinde kendi adına değil, başka bir kişinin hesabı üzerinden oyun oynadığı belirlenmiş ve bu nedenle gözaltına alınmıştır.

SAVCILIK SORUŞTURMANIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

"Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak anılan dosyanın ikinci aşamasına ilişkin yapılan açıklamada, MASAK raporları, yasal bahis platformlarından alınan veriler, açık kaynak taramaları ve daha önce hak mahrumiyeti cezası verilen 101 futbolcuya dair değerlendirmelerin incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda işlem yapılan kişiler şöyle sıralandı:

• Kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığı belirlenen ve Metehan Baltacı'nın da içinde bulunduğu 27 futbolcu,

• Başkası üzerinden bahis oynadığı tespit edilen Mert Hakan Yandaş,

• 28 Nisan 2024 tarihli Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçında sonuç manipülasyonu şüphesiyle kulüp yöneticileri ve antrenörlerin de yer aldığı 5 kişi,

• 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor–Giresunspor karşılaşmasına ilişkin benzer iddialar nedeniyle 6 kişi,

• Banka hesaplarındaki para trafiği nedeniyle şüpheli görülen eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de yer aldığı toplam 7 kişi.

METEHAN'IN HANGİ MAÇLARA BAHİS OYNADIĞI AÇIKLANDI MI?

Soruşturma sürerken, Metehan Baltacı'nın hangi maçlara bahis oynadığına dair bir bilgi kamuoyuyla henüz paylaşılmadı.