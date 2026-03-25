Mert Hakan Yandaş tahliye olacak mı? Mert Hakan Yandaş'ın duruşması ne zaman?

“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan oyuncuların durumu, Türkiye spor gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Daha önce aynı soruşturmada adı geçen Metehan Baltacı, verilen tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler, soruşturma kapsamındaki bir diğer futbolcu olan Mert Hakan Yandaş’a çevrildi.

MERT HAKAN YANDAŞ’IN DURUŞMASI NE ZAMAN?

Mahkeme heyeti, “futbolda bahis” soruşturması kapsamında adı geçen Mert Hakan Yandaş için ilk duruşma tarihini açıkladı. Yapılan duyuruya göre duruşma, 3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bu duruşmada Yandaş, hakim karşısına çıkarak ilk kez savunmasını yapacak. Aynı zamanda tahliye edilip edilmeyeceği de bu duruşmada değerlendirilecek.

MERT HAKAN YANDAŞ TAHLİYE OLACAK MI?

Tahliye kararı, soruşturma kapsamında adı geçen futbolcuların durumuna göre şekilleniyor. Daha önce tahliye edilen Metehan Baltacı, kamuoyunun tahliye sürecine dair beklentilerini artırmıştı.

Şimdi gözler, Mert Hakan Yandaş’ın duruşmasına çevrildi. Yandaş’ın tahliye edilip edilmeyeceği, duruşma sırasında yapılacak değerlendirmelere bağlı olarak netlik kazanacak.