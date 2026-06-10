Mert Günok kimdir? Kaleci Mert Günok kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Türk futbolunun deneyimli kalecilerinden Mert Günok, hem kulüp kariyerinde hem de A Milli Takım'daki performansıyla gündemdeki yerini koruyor. Kariyeri boyunca Fenerbahçe, Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen başarılı kalecinin yaşamı ve futbol kariyeri araştırılıyor. Mert Günok kimdir, kaç yaşında, nereli ve şu anda hangi takımda oynuyor? İşte başarılı kaleciye dair tüm detaylar...

MERT GÜNOK KİMDİR?

Mert Günok, tam adıyla Fehmi Mert Günok, 1 Mart 1989 tarihinde Karabük'te dünyaya gelen Türk millî futbolcudur. Kaleci mevkisinde görev yapan deneyimli file bekçisi, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir. Eski kalecilerden Mahir Günok'un oğludur.

MERT GÜNOK KAÇ YAŞINDA?

Mert Günok, 1 Mart 1989 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

MERT GÜNOK NERELİ?

Mert Günok, Karabük doğumludur. Futbol kariyerine ise Kocaelispor altyapısında başlamıştır.

MERT GÜNOK'UN KARİYERİ

Mert Günok futbol hayatına 1999 yılında Kocaelispor altyapısında başladı. 2000 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olan başarılı kaleci, burada yetişerek 2009 yılında profesyonel futbol kariyerine adım attı.

Fenerbahçe formasıyla geçirdiği ilk dönemde 25 lig maçında görev alan Günok, sarı-lacivertli ekipte önemli başarılar elde etti. Bu süreçte 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşadı.

2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Bursaspor'a transfer olan deneyimli kaleci, burada iki sezon forma giydikten sonra 2017 yılında İstanbul Başakşehir'e geçti. Başakşehir kariyerinde takımın en önemli isimlerinden biri olan Mert Günok, 2019-20 sezonunda kulüp tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

2021 yılında Beşiktaş'a transfer olan milli kaleci, siyah-beyazlı formayla da başarılı performanslar sergiledi ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 2025-26 sezonunun devre arasında yeniden Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinde ikinci kez sarı-lacivertli formayı giymeye başladı.

Milli takım kariyerinde Türkiye U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında görev alan Mert Günok, 2012 yılında A Milli Takım formasını ilk kez giydi. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin birinci kalecisi olarak görev yaptı ve milli takımın başarılı performansında önemli pay sahibi oldu.

Profesyonel kariyeri boyunca Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş formalarıyla toplamda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mert Günok, Türk futbolunun en tecrübeli kalecileri arasında gösterilmektedir.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye A Milli Takımı'nın tecrübeli kalecilerinden Mert Günok, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor. Milli takımın önemli kalecilerinden biri olarak gösterilen Mert Günok'un turnuvada forma giymesi beklenirken, hangi maçlarda görev alacağı ve ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı teknik heyetin tercihleri doğrultusunda netlik kazanacak.