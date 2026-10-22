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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankasının, ekim ayı toplantısında nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekim ayı faiz beklentisi ne yönde? Detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınan faiz kararının saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Açıklanacak kararla birlikte politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinde korunup korunmayacağı veya faiz indirimine gidilip gidilmeyeceği belli olacak. Merkez Bankasının faiz kararının yanı sıra karar metninde yer vereceği değerlendirmeler de takip edilecek.

TCMB, eylül ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde bırakmıştı. Böylece söz konusu toplantıda politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmemişti. Ekim ayındaki toplantıda ise mevcut faiz oranının korunması veya indirim yapılması seçenekleri gündeme geldi.

EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans tarafından 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde, ekim ayı için faiz indirimi tahminleri öne çıktı. Ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin 100 baz puan düşürülmesini beklerken bir ekonomist 200 baz puanlık indirim öngördü.

Anket sonuçlarına göre politika faizi için medyan beklenti yüzde 36 olarak hesaplandı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda mevcut yüzde 37 seviyesindeki politika faizi, yüzde 36'ya gerileyecek.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak belirlendi. Ekim ayı toplantısında açıklanacak karar, ekonomistlerin beklentileriyle karşılaştırılacak.