MAYIS ENFLASYON ORANLARI: Mayıs ayı enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Türkiye ekonomisinin en yakından takip edilen göstergeleri arasında yer alan enflasyon verileri için beklenti sürüyor. Vatandaşlardan yatırımcılara, iş dünyasından piyasalara kadar geniş bir kesim tarafından takip edilen mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Mayıs ayı enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon beklentisi yüzde kaç? Detaylar haberimizde.

MAYIS AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

Mayıs ayı enflasyonu henüz açıklanmadı. Kamuoyunda zaman zaman 1 Haziran tarihinde açıklanacağı yönünde değerlendirmeler yapılsa da mayıs ayına ilişkin resmi enflasyon verileri bu tarihte yayımlanmayacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranları 5 Haziran 2026 Cuma günü açıklanacak.

MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan beklenti anketi sonuçlarına göre tüketici enflasyonu beklentileri belli oldu. Anket sonuçlarına göre cari aya ilişkin tüketici enflasyon beklentisi yüzde 1,89 olarak kaydedildi. Bir ay sonrası, yani Haziran ayı için enflasyon beklentisi ise yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan 2026 yılı Ocak-Aralık dönemine ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 28,94 olarak açıklandı.

Mayıs ayı enflasyon verilerinin 5 Haziran 2026 tarihinde yayımlanmasının ardından, beklentiler ile gerçekleşen rakamlar arasındaki fark da netleşecek.