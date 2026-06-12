MAR hangi ülke, MAR hangi takım, MAR ne demek, 2026 Dünya Kupası MAR açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEMAR hangi ülke ve MAR hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası MAR açılımı ve MAR ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan MAR ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI MAR HANGİ ÜLKE?

MAR, uluslararası spor dünyasında ve resmi FIFA kayıtlarında Fas'ı temsil eden resmi ülke kodudur.

Şu an 2026 yılındayız ve Dünya Kupası grup aşamaları başlarken merak ettiğin detaylar şu şekildedir:

MAR Ne Demek?

MAR, Fas'ın Fransızca ismi olan Maroc kelimesinin kısaltmasıdır. Fas'ta Fransızcanın idari ve yaygın dillerden biri olması nedeniyle FIFA, İngilizce "Morocco" (MOR) yerine Fransızca kökenli MAR kodunu resmi kısaltma olarak kabul etmiştir.

MAR Hangi Takım?

Spor müsabakalarında ve televizyon yayınlarındaki skor tabelalarında MAR kısaltması, Fas Milli Takımı'nı ifade eder. Lakapları "Atlas Aslanları" olan Fas, son yıllarda dünya futbolunda gösterdiği büyük çıkışla tanınmaktadır.

2026 Dünya Kupası ve MAR (Fas)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, turnuvanın en çok merak edilen takımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. İşte Fas'ın bu turnuvadaki grup bilgileri:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası bağlamında MAR, Fas (Maroc / Morocco) demektir.

Grubu: Fas, turnuvada C Grubu'nda yer almaktadır.

Rakipleri: C Grubu'ndaki rakipleri dünya devi Brezilya, İskoçya ve Haiti'dir.

Tarihi Tesadüf: Bu grup, 1998 Dünya Kupası'ndaki (Brezilya, Fas, İskoçya, Norveç) eşleşmenin neredeyse aynısı olmasıyla futbolseverler arasında büyük heyecan yaratmıştır.

Fas'ın Grup Maç Programı:

13 Haziran: Fas - Brezilya (Miami)

20 Haziran: Fas - İskoçya (Foxborough)

24 Haziran: Fas - Haiti (Atlanta)