Manchester City Galatasaray maç özeti ve golleri! (ÖZET) Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Manchester City Galatasaray özet izle! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Manchester City Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Manchester City Galatasaray ŞL maç özeti! İşte, Manchester City Galatasaray özet videosu!
MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY GALATASARAY ÖZET
Manchester City Galatasaray maç özetini maçın ardından TRT resmi sayfasından izleyebilirsiniz.
MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Manchester City Galatasaray maçı 2-0'lık Manchester City üstünlüğüyle sona erdi.
MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Manchester City Galatasaray maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.