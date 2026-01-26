Maestro Galatasaray'a mı geliyor, Maestro Galatasaray'la anlaştı mı?

Alanyaspor formasıyla sergilediği performansla devlerin radarına giren Angolalı orta saha oyuncusunun aslan olma ihtimali heyecan yaratırken, yönetimin gizli yürüttüğü operasyonun detayları da netleşmeye başladı. İşte Maestro transferinde yaşanan son dakika gelişmeleri ve taraftarı heyecanlandıran o iddiaların perde arkası..."

MAESTRO GALATASARAY'A MI GELİYOR, MAESTRO GALATASARAY'LA ANLAŞTI MI?

" Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için rotasını Akdeniz'e çevirdi. Alanyaspor'un genç yıldızı hakkında çıkan 'Maestro Galatasaray'la anlaştı mı?' iddiaları, transfer borsasını hareketlendirdi. Özellikle Torreira'nın alternatifi veya partneri olarak görülen 22 yaşındaki oyuncu için pazarlık masasında sona gelindiği konuşuluyor.

2000 doğumlu Maestro, hızı ve asist özelliğiyle tanınıyor. Sadece merkez orta sahada değil, sağ kanatta da görev alabilen çok yönlü oyuncu, Galatasaray'ın taktiksel esnekliğini artıracak bir profil çiziyor. Genç yaşına rağmen sahada liderlik özellikleri göstermesi, sarı-kırmızılı camiada büyük bir merak uyandırmış durumda.

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

MAESTRO KİMDİR?

Maestro, 4 Ağustos 2003 yılında Angola'nın Luanda bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbol hayatına devam eden Maestro 22 yaşında.

Modern futbol anlayışı ve atletik yapısı ile birçok maçta ön plana çıkan Maestro orta saha mevkisinde oynuyor. Genellike ön libero olarak sahada yerini alan Maestro, merkez orta saha bölgesinde de süre buluyor.

Maestro'nun kariyeri:

2022 Estrela

2022-2024 Benfica B

2024-2025 Adana Demirspor

2025 Alanyaspor