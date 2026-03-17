Maçlar neden hafta içi oynanıyor? Süper Lig maçları neden Salı ve Çarşamba günü?

Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmaları 17-19 Mart 2026 tarihlerinde oynanıyor. Fikstürde yapılan bu değişiklik, sezon planlamasında önemli bir düzenleme olarak dikkat çekti.

SÜPER LİG MAÇLARI NEDEN HAFTA İÇİ?

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hafta içine alınmasının temelinde A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off süreci yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımın Mart ayında oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde oyuncuların dinlenme ve hazırlık süresini korumak amacıyla lig takviminde değişikliğe gitti. Normal şartlarda 20-22 Mart tarihlerinde oynanması planlanan karşılaşmaların 17-19 Mart'a çekilmesi, bu planlama doğrultusunda hayata geçirildi.

27. hafta maç programı şöyle:

17 Mart Salı:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)

18 Mart Çarşamba:

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

20.00 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Mart Perşembe:

16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

Bu kararın Ocak 2026'da resmi olarak duyurulduğu ve fikstürün buna göre yeniden düzenlendiği belirtildi. FIFA ve UEFA tarafından belirlenen milli maç takvimlerinde kulüp müsabakalarının oynanmasına izin verilmemesi nedeniyle lig organizasyonlarında bu tür düzenlemeler yapılabiliyor. Özellikle play-off gibi yoğun ve kritik maç dönemlerinde takvimde yaşanabilecek sıkışıklığın önüne geçilmesi amacıyla haftaların öne çekilmesi ya da ertelenmesi sıkça uygulanan bir yöntem olarak biliniyor.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI NEDEN SALI GÜNÜ?

27. haftanın hafta içine alınmasıyla birlikte karşılaşmalar üç güne yayıldı ve bazı maçlar salı günü oynanacak şekilde planlandı. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Gaziantep arasında oynanan mücadele de haftanın ilk günü olan salıya yerleştirildi. Haftanın erken başlaması, tüm programın milli takım takvimine uyumlu şekilde tamamlanabilmesi amacıyla organize edildi.

Aynı hafta içerisinde Avrupa kupalarında mücadele eden takımların programı da dikkate alındı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi son 16 turunda yer alan Galatasaray ve Samsunspor'un lig maçları ileri bir tarihe ertelendi. Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmalarının ertelenmesiyle, Avrupa maçları ile lig fikstürünün çakışmasının önüne geçildi ve hafta içi program buna göre şekillendirildi.