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Liverpool Tottenham hangi kanalda? Liverpool Tottenham maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Liverpool Tottenham hangi kanalda? Liverpool Tottenham maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Liverpool Tottenham maçı hangi kanalda belli oldu. Liverpool Tottenham İngiltere Lig Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Tottenham maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Tottenham maçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool Tottenham maçı yayın bilgisi!

Liverpool Tottenham İngiltere Lig Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Tottenham maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Tottenham maçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool Tottenham maçı yayın bilgisi haberimizde...

LİVERPOOL TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Tottenham maçı S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Liverpool Tottenham maçını S Sport Plus kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek. 

LİVERPOOL TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool Tottenham maçı bu akşam saat 22.00 itibarıyla başlayacak. Maç S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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