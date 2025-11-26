Liverpool PSV hangi kanalda? Liverpool PSV maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Liverpool PSV Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool PSV maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool PSV maçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool PSV maçı yayın bilgisi haberimizde...

LİVERPOOL PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool PSV maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Liverpool PSV maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak telefon, tablet, bilgisayar veya televizyonda internet bağlantısı ile izleyebilecek.

LİVERPOOL PSV MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool PSV maçı 23.00'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.