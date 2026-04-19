Liverpool Everton CANLI nereden izlenir? Everton Liverpool maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

İngiltere futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Merseyside derbisi, bir kez daha sahne alıyor. Everton ile Liverpool arasındaki mücadele, sadece üç puandan ibaret değil; şehir gururu, taraftar baskısı ve sezon hedefleri bu karşılaşmada birleşiyor. Premier League kapsamında oynanacak dev maç, bu kez modern yapısıyla dikkat çeken Everton Stadium’da futbolseverlerle buluşacak. Peki, Liverpool Everton canlı nereden izlenir? Everton Liverpool maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? Detaylar...

LIVERPOOL EVERTON CANLI İZLE!

Dev derbiyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın seçenekleri büyük önem taşıyor. Everton - Liverpool karşılaşmasını izlemek isteyenler, resmi yayıncı kuruluşun platformlarını tercih ederek maçı yüksek görüntü kalitesiyle takip edebilir.

EVERTON LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Merseyside derbisi Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Premier Lig yayın haklarını elinde bulunduran kanal, karşılaşmayı canlı ve kapsamlı analizlerle birlikte futbolseverlere sunacak.

Ayrıca beIN Sports aboneleri, karşılaşmayı mobil uygulama ve dijital platformlar üzerinden de anlık olarak takip edebilecek.

LIVERPOOL EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer önemli detay ise maçın başlama saati. Everton ile Liverpool arasındaki kritik mücadele, 19 Nisan 2026 Pazar günü saat 16.00’da (TSİ) başlayacak.