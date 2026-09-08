Lille Real Betis hangi kanalda? Lille Real Betis maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Lille Real Betis UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lille Real Betis maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lille Real Betis maçını hangi kanal veriyor? İşte Lille Real Betis maçı yayın bilgisi haberimizde...

LİLLE REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Real Betis maçı Tabii Spor 3'ten canlı yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları resmi sitesi üzerinden Lille Real Betis maçını şifresiz ve canlı olarak internet bağlantısı ile izleyebilecekler.

LİLLE REAL BETİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille Real Betis maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.