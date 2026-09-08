Haberler

Lille Real Betis hangi kanalda? Lille Real Betis maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Lille Real Betis hangi kanalda? Lille Real Betis maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lille Real Betis maçı hangi kanalda belli oldu. Lille Real Betis UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lille Real Betis maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lille Real Betis maçını hangi kanal veriyor? İşte Lille Real Betis maçı yayın bilgisi!

Lille Real Betis UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lille Real Betis maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lille Real Betis maçını hangi kanal veriyor? İşte Lille Real Betis maçı yayın bilgisi haberimizde...

LİLLE REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Real Betis maçı Tabii Spor 3'ten canlı yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları resmi sitesi üzerinden Lille Real Betis maçını şifresiz ve canlı olarak internet bağlantısı ile izleyebilecekler.

LİLLE REAL BETİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille Real Betis maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki

12 ülkenin İsrail kararına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Apple'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak

Telefon dünyasında bir ilk gerçekleşiyor! Fiyatı ise cep yakacak
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

Bu düşüşün bedeli ağır oldu!
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi