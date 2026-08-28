Lille PSG CANLI nereden izlenir? Lille PSG maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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LİLLE - PSG NEREDE İZLENİR?

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LİLLE PSG MAÇI CANLI İZLE

Lille PSG maçını Bein Sports 4'ten canlı olarak izleyebilirsiniz.

LİLLE PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille PSG maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.

LİLLE PSG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Lille PSG maçı Villeneuve d'Ascq şehrinde bulunan Pierre Mauroy isimli stadyumda oynanacak.