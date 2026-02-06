Haberler

Leeds United Nottingham Forest hangi kanalda? Leeds United Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Leeds United Nottingham Forest hangi kanalda? Leeds United Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Leeds United Nottingham Forest Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Leeds United Nottingham Forest maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Leeds United Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor? İşte Leeds United Nottingham Forest maçı yayın bilgisi!

Leeds United Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Leeds United Nottingham Forest Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Leeds United Nottingham Forest maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Leeds United Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor? İşte Leeds United Nottingham Forest maçı yayın bilgisi haberimizde...

LEEDS UNİTED NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United Nottingham Forest maçı Bein Sports 3'tan canlı olarak yayınlanacak. Leeds United Nottingham Forest maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler.

Leeds United Nottingham Forest hangi kanalda? Leeds United Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

LEEDS UNİTED NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Leeds United Nottingham Forest maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi

Sağanak sonrası kabusu yaşadılar! Öğrenciler tahliye edildi
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı 'değer miydi' dedirtti