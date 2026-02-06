Leeds United Nottingham Forest hangi kanalda? Leeds United Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Leeds United Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Leeds United Nottingham Forest Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Leeds United Nottingham Forest maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Leeds United Nottingham Forest maçını hangi kanal veriyor? İşte Leeds United Nottingham Forest maçı yayın bilgisi haberimizde...

LEEDS UNİTED NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United Nottingham Forest maçı Bein Sports 3'tan canlı olarak yayınlanacak. Leeds United Nottingham Forest maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler.

LEEDS UNİTED NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Leeds United Nottingham Forest maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.