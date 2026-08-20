KYK yurt başvuru tarihleri SON DAKİKA! 2026 KYK yurt başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin yakından takip ettiği KYK yurt başvuru sürecine ilişkin takvim netleşti. Öğrencilerin durumlarına göre uygulanacak başvuru tarihleri farklılık gösteriyor. Genel başvuru sürecinde yer alan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, 2026 KYK yurt başvurusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ SON DAKİKA!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK yurt başvuruları, 25 Ağustos 2026 saat 10.00'da başlayacak ve 29 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden dijital ortamda alınacak.

Başvuru takvimi, öğrencilerin yükseköğretim durumlarına göre farklı tarihlerde uygulanacak. Genel başvuru sürecinden yararlanacak öğrenciler, belirtilen tarihler içerisinde e-Devlet üzerinden yurt başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında ilk defa bir yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran üniversite öğrencileri, genel başvuru süreci içerisinde KYK yurt başvurusunda bulunabilecek.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt işlemlerinin ardından e-Devlet sistemi üzerinden yurt başvuru taleplerini iletebilecek. Bu öğrenciler için de başvuruların belirtilen genel takvim içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

2026 KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Başvurular için son tarih ise 29 Ağustos 2026 saat 23.59 olarak belirlendi.

Başvuruların tamamı e-Devlet Kapısı üzerinden dijital olarak kabul edilecek. Böylece başvuru hakkı bulunan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında e-Devlet başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ KYK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR Mİ?

Yükseköğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri de KYK yurt başvurusunda bulunabilecek. Açıklanan takvime göre 30 Haziran 2026 tarihinden önce bir yükseköğretim örgün eğitim programına kayıtlı olan ara sınıf öğrencileri, 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Ara sınıf öğrencilerinin başvurularını belirtilen tarihler içerisinde e-Devlet başvuru ekranı üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden dijital ortamda yapılacak. Genel başvuru sürecinden yararlanacak öğrenciler, belirlenen tarihler içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İlk defa yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran öğrenciler, 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki kayıt işlemlerinin ardından genel başvuru süreci içerisinde başvurularını iletebilecek.

Ara sınıf öğrencileri ise 30 Haziran 2026 tarihinden önce örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmaları halinde 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yurt başvurusunda bulunabilecek.