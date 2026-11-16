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KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2 aylık toplu ödeme yapılacak mı?

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KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarını açıklamasının ardından milyonlarca öğrencinin gözü ilk ödemeye çevrildi. Taahhütname onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler "KYK bursu yattı mı?" ve "İlk ödeme ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.

2026-2027 dönemi ilk KYK burs ve kredi ödemesinin tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçen yılki takvim dikkate alındığında ilk ödemenin Kasım ayının son haftasında yapılması bekleniyor. Ekim ve kasım aylarına ait tutarların ilk ödemede toplu olarak yatırılması öngörülüyor. İşte KYK burs ve kredi ödeme takvimine ilişkin merak edilenler.

KYK BURSU YATTI MI?

2026-2027 dönemi için yeni burs ve kredi kazanan öğrencilerin ilk KYK ödemesi henüz yapılmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ödeme tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Bakanlık, burs ve kredi başvuru sonuçlarını 6 Kasım'da açıkladı. Taahhütname onay süreci ise 11 Kasım'da tamamlandı.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk KYK ödemesinin kesin tarihi açıklanmadı. Geçen yıl ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da ilk ödemenin Kasım ayının son haftasında ya da Aralık ayının ilk günlerinde öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödeme tarihinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

KYK 2 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

İlk ödemede ekim ve kasım aylarına ait burs ve kredi tutarlarının toplu olarak yatırılması bekleniyor. Önceki yıllarda da yeni burs ve kredi kazanan öğrencilere ilk ödemede iki aylık tutar birlikte ödenmişti. Ancak bu yıl için iki aylık toplu ödemeye ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

KYK İLK ÖDEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

İlk ödemeden, burs veya kredi almaya hak kazanan ve taahhütnamesini süresi içinde onaylayan öğrenciler yararlanacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmıyor.

KYK BURSU AYIN KAÇINDA YATIYOR?

Burs ve kredi ödemeleri, ilk ödemeden sonra her ay T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Mevcut öğrencilerin aylık ödemeleri genellikle ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara geçiyor. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme günleri şöyle:

Son hanesi 0 olanlar: Ayın 6'sı

Son hanesi 2 olanlar: Ayın 7'si

Son hanesi 4 olanlar: Ayın 8'i

Son hanesi 6 olanlar: Ayın 9'u

Son hanesi 8 olanlar: Ayın 10'u

KYK BURSU NEREDEN SORGULANIR?

KYK burs ve kredi ödemeleri, e-Devlet üzerinden "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Öğrenim Kredisi ve Burs Bilgileri" hizmetiyle sorgulanabiliyor. Ödemeler, öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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