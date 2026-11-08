Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, hangi ilde geleneksel olarak düzenlenen bir spor müsabakasıdır?

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Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, Balıkesir’de geleneksel olarak düzenlenen bir spor müsabakası. Organizasyon, adını Balıkesirli efsane pehlivan Kurtdereli Mehmet Pehlivan’dan alıyor. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN YAĞLI GÜREŞLERİ, HANGİ İLDE GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN BİR SPOR MÜSABAKASIDIR?

A) Edirne

B) Balıkesir

C) Antalya

D) Ordu

Doğru cevap: B) Balıkesir



KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN YAĞLI GÜREŞLERİ NEDİR?

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, Balıkesir’de her yıl düzenlenen geleneksel bir yağlı güreş organizasyonu. Türkiye’nin dört bir yanından pehlivanların katıldığı müsabakalar, Kırkpınar’ın ardından ülkenin önemli yağlı güreş etkinlikleri arasında gösteriliyor. Organizasyon, Balıkesir’in güreş geleneğini yaşatmak ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın hatırasını anmak amacıyla düzenleniyor.

KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN KİMDİR?

Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Osmanlı döneminin en ünlü pehlivanlarından biri. Balıkesir’e bağlı Kurtdere köyünde doğduğu için “Kurtdereli” lakabıyla anıldı. Kırkpınar başpehlivanlığı kazanan Kurtdereli Mehmet Pehlivan, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı güreşlerle büyük ün kazandı. Avrupa’da da güreşlere çıkan ünlü pehlivan, Türk güreş tarihinin efsane isimleri arasında yer alıyor.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Edirne: Dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olarak bilinen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne ev sahipliği yapıyor. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Kırkpınar’da başpehlivan olsa da adını taşıyan organizasyon Balıkesir’de düzenleniyor.

Antalya: Turizmiyle öne çıkan Antalya’da da çeşitli yağlı güreş organizasyonları düzenleniyor. Ancak Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Antalya’da yapılmıyor.

Ordu: Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu’da da yerel güreş etkinlikleri düzenleniyor. Ancak soruda bahsedilen organizasyon Ordu ile ilişkili değil.