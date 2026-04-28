2026 yılı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gündeminde yine bayram ikramiyeleri var. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödemelerin tarihi ve miktarı merak konusu olmaya devam ediyor. Resmi açıklamalar henüz sınırlı olsa da mevcut takvim ve önceki uygulamalar doğrultusunda önemli detaylar netleşmiş durumda. Peki, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiye ne zaman, ayın kaçında yatacak? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Detaylar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYE NE ZAMAN AYIN KAÇINDA YATACAK?

2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayram ise 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında idrak edilecek. Bu takvim doğrultusunda emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki ödeme pratikleri dikkate alındığında, ikramiyelerin genellikle bayramdan yaklaşık 3 ila 5 gün önce yatırıldığı görülüyor. Bu kapsamda 2026 yılı için öngörülen en kritik tarih 22 Mayıs 2026 olarak öne çıkıyor. Hafta sonu ve resmi tatil takvimi de dikkate alındığında, ödemelerin en geç bu tarihe kadar tamamlanması bekleniyor.

Ancak ödeme takviminin kesinleşmesi için resmi açıklamanın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılması gerekiyor. Kurumun duyurusu ile birlikte tahsis numarasına göre ödeme günleri de netleşecek.

SSK BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için emekli bayram ikramiyesi tutarı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Ramazan Bayramı’nda emeklilere 4.000 TL ödeme yapılmıştı. Aynı tutarın Kurban Bayramı için de geçerli olması bekleniyor.

Bu çerçevede;

SSK emeklileri

Bağ-Kur emeklileri

Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler

için bayram ikramiyesi tutarının 4.000 TL olması öngörülüyor.

Öte yandan dul ve yetim aylığı alan vatandaşların ikramiye ödemeleri, sahip oldukları hisse oranına göre değişiklik gösterecek. Örneğin:

%50 hisseye sahip olanlar: 2.000 TL

%25 hisseye sahip olanlar: 1.000 TL

gibi oranlı ödemeler yapılacak. Bu uygulama mevcut mevzuat çerçevesinde standart olarak uygulanıyor.