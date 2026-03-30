Kosova Türkiye muhtemel 11! Maç kadrosu belli oldu

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda son engel olan Kosova karşısında deplasmanda sahaya çıkacak. Priştine’de oynanacak mücadele, turnuvaya katılacak son takımı belirleyecek. İşte Kosova Türkiye muhtemel 11'ler...

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final karşılaşması, Kosova’nın başkenti Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda gerçekleştirilecek. Mücadele Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak ve karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver görev alacak.

Karşılaşmada Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Christopher Kavanagh görev yapacak. Mücadelenin 90 dakikalık normal süresinde eşitlik bozulmazsa uzatma dakikalarına geçilecek. 15’er dakikalık iki uzatma bölümünde de üstünlük sağlanamazsa Dünya Kupası’na katılacak takım seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

KOSOVA TÜRKİYE MUHTEMEL 11

A Milli Takım’da Romanya karşılaşmasına göre kadroda sınırlı bir değişiklik yapılması bekleniyor. Sakatlığı devam eden ve takımla antrenmanlara katılamayan Merih Demiral’ın bu mücadelede forma giymesi öngörülmüyor. Romanya maçında ağrısı nedeniyle oynayamayan Zeki Çelik’in ise teknik direktör Vincenzo Montella’nın görev vermesi halinde sahada yer alabilecek durumda olduğu bildirildi.

Ay-yıldızlı ekibin sahaya Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdulkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Ev sahibi Kosova’nın ise Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani ve Vedat Muriqi’den oluşan bir kadroyla sahada olması öngörülüyor. Özellikle Vedat Muriqi’nin yer aldığı hücum hattı, karşılaşmada dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor.

Kosova Türkiye muhtemel 11'ler şöyle:

Kosova muhtemel 11: Muric, Hajdari, Dellova, Hajrizi, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani, V. Muriqi.

Türkiye muhtemel 11: Uğurcan, Ferdi, Abdulkerim, Samet, Zeki, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM OYUNCULARI

A Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus)

KOSOVA MİLLİ TAKIM OYUNCULARI

Teknik direktör Franco Foda tarafından belirlenen Kosova'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Arijanet Muric (Sassuolo), Visar Bekaj (KF Tirana), Amir Saipi (Lugano)

Defans: Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (CSKA Sofya), Kreshnik Hajrizi (Sion), Mërgim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (Hoffenheim)

Orta Saha: Elvis Rexhbeçaj (Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (Zürich), Veldin Hoxha (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr)

Forvet: Milot Rashica (Beşiktaş), Albion Rrahmani (Sparta Prag), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriqi (Mallorca), Baton Zabergja (Metalist 1925 Kharkiv)