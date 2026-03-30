Kosova Türkiye maçı nerede, hangi statta oynanacak?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda son virajda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede kazanan taraf 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final karşılaşması saat 21.45’te başlayacak. Futbolseverler bu önemli mücadeleyi TV8 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada kazanan taraf doğrudan Dünya Kupası bileti alacak.

Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik bozulmazsa mücadele uzatma bölümüne taşınacak. 15’er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitlik sürerse seri penaltı atışları sonucunda kazanan takım belirlenecek. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak, yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek, dördüncü hakem ise Christopher Kavanagh olacak.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Kosova ile Türkiye arasındaki final karşılaşması, Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadı’nda oynanacak. Deplasmanda sahaya çıkacak olan A Milli Takım, bu önemli mücadelede rakibine karşı üstünlük kurarak turnuvaya katılma hakkı elde etmeye çalışacak.

Play-off yarı finalinde Türkiye, Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Kosova ise Slovakya’yı 4-3’lük skorla geçerek finalde Türkiye’nin rakibi oldu. İki takımın karşı karşıya geleceği bu mücadelede kazanan taraf, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edecek.