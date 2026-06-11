KOR hangi ülke, KOR hangi takım, KOR ne demek, 2026 Dünya Kupası KOR açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEKOR hangi ülke ve KOR hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası KOR açılımı ve KOR ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan KOR ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI KOR HANGİ ÜLKE?

KOR, uluslararası standartlarda ve spor dünyasında Güney Kore'yi temsil eden resmi ülke kodudur.

2026 yılındayız ve Dünya Kupası heyecanı başlarken merak ettiğin detaylar şu şekildedir:

KOR Ne Demek?

KOR, Güney Kore'nin uluslararası alanda kullanılan üç harfli (ISO 3166-1 alfa-3) resmi ülke kodudur. İngilizce resmi adı olan Republic of Korea (Kore Cumhuriyeti) ifadesini tanımlar. Uluslararası protokollerde, pasaportlarda ve spor veri tabanlarında Güney Kore bu kodla yer alır.

KOR Hangi Takım?

Spor müsabakalarında ve özellikle skor tabelalarında KOR kısaltması, Güney Kore Milli Takımı'nı ifade eder. Asya futbolunun en başarılı ekiplerinden biri olan bu takım, taraftarları tarafından "Taegeuk Savaşçıları" lakabıyla anılır.

2026 Dünya Kupası ve KOR (Güney Kore)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Kore, oldukça dengeli ve bir o kadar da zorlu bir grupta mücadele ediyor. İşte turnuva detayları:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası listelerinde KOR, Güney Kore (Korea Republic) demektir.

Grubu: Güney Kore, turnuvada A Grubu'nda yer almaktadır.

Rakipleri: A Grubu'ndaki rakipleri ev sahibi Meksika, Güney Afrika ve Çekya'dır.

Maç Programı

Güney Kore'nin grup aşamasındaki maç takvimi şöyle:

11 Haziran: Güney Kore - Çekya (Guadalajara, Meksika)

18 Haziran: Meksika - Güney Kore (Guadalajara, Meksika)

24 Haziran: Güney Afrika - Güney Kore (Monterrey, Meksika)