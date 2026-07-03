KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nereden, nasıl hesaplanır?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş zammı kesinleşirken, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan çok sayıda ödeme kalemi de güncellendi. Kamu çalışanlarının maaşlarının yanı sıra engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, koruyucu aile ödemeleri, bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı da yeni katsayı doğrultusunda yeniden hesaplandı. Peki, yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nereden, nasıl hesaplanır? Detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026

2026 yılının ilk yarısında brüt 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52'lik artış sonrasında yeniden hesaplandı.

Yapılan son hesaplamalara göre 2026 kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruştan 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

Belirlenen bu tutar, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında iş sözleşmesi sona eren çalışanlar için uygulanacak kıdem tazminatı tavanını ifade ediyor.

Kıdem tazminatı tavanı; emeklilik, askerlik, işten çıkarılma veya kanunda belirtilen diğer haklı nedenlerle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, her bir yıllık çalışma süresi için ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarını belirleyen üst sınır olarak uygulanıyor.

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verileri sonrasında memur maaş katsayısına yansıtılan artış doğrultusunda yapılan hesaplamaya göre kıdem tazminatı tavanı yükseldi.

Buna göre;

2026 yılının ilk yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı: 64 bin 948 lira 77 kuruş

2026 yılının ikinci yarısında hesaplanan yeni kıdem tazminatı tavanı: 73 bin 729 lira 84 kuruş

Yeni hesaplanan bu tutar, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında iş sözleşmesi feshedilen çalışanlar için geçerli olacak yıllık en yüksek kıdem tazminatı tutarını oluşturuyor.

KIDEM TAZMİNATI NEREDEN NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplamasında çalışanın hizmet süresi ile kıdem tazminatına esas alınan ücret dikkate alınırken, ödenecek tutar kıdem tazminatı tavanını aşamıyor.

2026 yılının ikinci yarısı için yapılan son hesaplamaya göre uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lira 84 kuruş olarak belirlendi. Bu nedenle hesaplama yapılırken ilgili dönemde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı esas alınıyor.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatı;

Kendi isteği dışında işten ayrılanlara,

Vefat eden çalışanların hak sahiplerine,

Kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, ayrılma nedeni İş Kanunu'nun 24. maddesinde belirtilen işçinin haklı nedenle derhal fesih şartlarını taşıyanlara,

Emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik nedeniyle ilgili kuruma toptan ödeme veya aylık bağlanması için başvuruda bulunanlara,

Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde en az bir yıllık çalışma süresini tamamlayan çalışanlara,

ilgili şartların sağlanması halinde ödeniyor.

Memur maaş katsayısındaki güncelleme sonrasında kıdem tazminatı tavanı da yeniden hesaplanırken, yeni tutarın 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar uygulanması öngörülüyor. Resmi açıklamanın ardından uygulanacak kesin rakamlar ilgili kurumlar tarafından duyurulacak.