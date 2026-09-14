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Kayserispor İstanbulspor maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI Kayserispor İstanbulspor golleri kim attı, dakika kaç?

Kayserispor İstanbulspor maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI Kayserispor İstanbulspor golleri kim attı, dakika kaç?
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Kayserispor - İstanbulspor önemli dakikalar... Kayserispor İstanbulspor kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Kayserispor İstanbulspor canlı maç anlatımı ve Kayserispor İstanbulspor Süper Lig maçı kaç kaç, canlı maç skoru ve goller anbean takip ediliyor. Detaylar...

Kayserispor İstanbulspor maçı başladı! Kayserispor İstanbulspor canlı maç anlatımı ve Kayserispor İstanbulspor Süper Lig maçı kaç kaç, canlı maç skoru ve goller anbean takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR İSTANBULSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Kayserispor İstanbulspor maçı 0-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

KAYSERİSPOR İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

Kayserispor İstanbulspor maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor İstanbulspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

KAYSERİSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Kayserispor İstanbulspor maçı Kayseri şehrinde bulunan Kayseri Kadir Has Şehir stadyumda oynanıyor.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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