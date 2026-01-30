Haberler

Kasımpaşa Samsunspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Samsunspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Güncelleme:
Kasımpaşa Samsunspor Süper Lig maçı kaç kaç? Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Kasımpaşa Samsunspor canlı maç anlatımı ve Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç? Kasımpaşa Samsunspor canlı maç anlatımı ve Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Kasımpaşa Samsunspor maçı 1-0'lık Samsunspor üstünlüğüyle sona erdi.

KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Kasımpaşa Samsunspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Samsunspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa Samsunspor maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynandı.

