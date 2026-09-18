Kasımpaşa Konyaspor CANLI nereden izlenir? Kasımpaşa Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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KASIMPAŞA - KONYASPOR NEREDE İZLENİR?
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KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Kasımpaşa Konyaspor maçını Bein Sports 1 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Kasımpaşa Konyaspor maçı İstanbul şehrinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan stadyumda oynanacak.