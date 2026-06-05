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Kamu katılım bankaları birleşiyor mu, Ziraat, Vakıf ve Halk katılım bankaları ne zaman birleşecek?

Kamu katılım bankaları birleşiyor mu, Ziraat, Vakıf ve Halk katılım bankaları ne zaman birleşecek?
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Kamu katılım bankaları birleşiyor mu sorusu, finans gündeminde son günlerde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Bankacılık sektöründe olası birleşme iddiaları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, konuya ilişkin gelişmeler ekonomi çevrelerinde dikkatle değerlendiriliyor.

Kamu katılım bankalarının birleşip birleşmeyeceği yönündeki iddialar, “kamu katılım bankaları birleşiyor mu” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Finans sektöründe olası bir birleşme senaryosu konuşulurken, resmi açıklamalar ve piyasalardaki hareketlilik yakından izleniyor.

ÜÇ KATILIM BANKASI BİRLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, katılım finans sektörüne yönelik önemli bir adımı duyurdu. Erdoğan, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının güçlerini birleştireceğini belirterek, bu birleşmenin sektöre yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

KATILIM FİNANSTA YENİ DÖNEM VURGUSU

Katılım finansın daha adil ve güvenli bir ekonomik model olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sistemin dünya ekonomisi açısından önemine dikkat çekti. Erdoğan, “İslam iktisadının ayrılmaz bir parçası olan katılım finans, tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir” sözleriyle konuşmasında bu yapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ZİRAAT VAKIF VE HALK KATILIM TEK ÇATI ALTINDA

Açıklamaya göre Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının tek bir yapı altında birleşmesi planlanıyor. Bu birleşmenin, bankacılık sektöründe daha güçlü bir yapı oluşturması ve rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

EMLAK KATILIM HALKA ARZ SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Emlak Katılım Bankası’nın önümüzdeki günlerde halka arz sürecinin başlayacağını da duyurdu. Bu adımın, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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