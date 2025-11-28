Kadıköy pazarı hangi gün? Kadıköy hangi günler açık, Cumartesi Pazar açık mı?

Kadıköy'ün en canlı alışveriş alanlarından biri olarak bilinen Kadıköy Pazarı, yıllardır süregelen sokak pazarı geleneğini günümüzde de devam ettiriyor. Kadıköy pazarı hangi gün? Pazarın bulunduğu bölge, yılın her döneminde hareketliliğini koruyor.

KADIKÖY PAZARI HANGİ GÜN?

Kadıköy'ün en bilinen sokak pazarlarından biri olan Kadıköy Pazarı, özellikle Salı ve Cuma günleri kurulmasıyla tanınıyor. Bu günlerde pazar, en geniş tezgâh düzenine ulaşarak taze meyve-sebzeden balığa, giyim ürünlerinden ev eşyalarına kadar pek çok ürünün bir arada bulunduğu bir alışveriş alanına dönüşüyor. Pazarın taptaze ürünleri, uygun fiyatları ve hareketli atmosferi, hem mahalle halkını hem de diğer semtlerden gelen ziyaretçileri bölgeye çekiyor.

KADIKÖY PAZARI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Kadıköy Pazarı, en geniş hâliyle Salı ve Cuma günleri kurulsa da Kadıköy'de haftanın her günü açık olan sabit pazar ve çarşı bölümleri de bulunuyor. Bu sabit alanlarda meyve-sebze, şarküteri ürünleri, baharat, kuruyemiş ve çeşitli giyim ürünleri gün içinde ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor. Haftanın bu iki günü dışındaki zamanlarda bölgedeki sabit esnaf hareketliliği sürerken, Salı ve Cuma günleri değişen ürün yoğunluğu sayesinde daha kapsamlı bir pazar deneyimi yaşanıyor.

KADIKÖY PAZARI NE ZAMAN, NASIL GİDİLİR?

Kadıköy Pazarı'na ulaşım, Kadıköy Meydanı'ndan Fikirtepe yönüne giden araçlarla veya Uzunçayır metrobüs durağından kısa bir yürüyüşle sağlanabiliyor. Rıhtım'a yakın bir konumda yer alması, metro, vapur, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma seçenekleriyle kolay erişim imkânı sunuyor. Pazarın kurulma saatleri sabah tezgâhların açılmasıyla başlıyor ve gün boyunca yoğun bir alışveriş trafiği görülürken, sokak lezzetleriyle bölge gezen ziyaretçilere ek bir uğrak noktası oluşturuyor.